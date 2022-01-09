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SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Medipol Başakşehir maçının ardından

09.01.2022 11:43

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Medipol Başakşehir maçının ardındanErdinç Sözer: Maçı kazanmak isterdikDaniele Cavalletto: İyi iş çıkardığımızı düşünüyorumEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir'in...

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Medipol Başakşehir maçının ardından

Erdinç Sözer: Maçı kazanmak isterdik

Daniele Cavalletto: İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir'in teknik sorumluları, karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

SÖZER: MAÇI KAZANMAK İSTERDİK

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıktıklarını söyledi. Sözer, "Biz her maç gibi çok hedefli geldik. Çok güzel de başladık. İstediğimiz oyunu oynadık, pozisyonlara girdik. Bir kontratakta gol yedik. 1-0 geriye düştük ama oyunumuzu kaybetmeden devam ettik. Pozisyonlar çıkardık. Sonra çok güzel de bir gol attık ama o VAR'dan döndü. Bu olabilir tamam ama sonra iki sarı kart gösterdi oyuncumuza. Tam anlayamadım. Yaptığı sus işaretini bize doğru gelerek yapıyor. Her şeye böyle sarı kart verirse ne olacağını bilemem. Sonuçta tam anlayamadım. Oyuna etkisi fazla oldu. Biz yine de çok akıllı oynadık. Kart sonrası 4-4-1 oynadık ve ikinci devreye girdik. Önce kaybetmek istemedik ve sonuçta onlar da eksik kalınca çok büyük pozisyonlar geldi. Değerlendirmek isterdik. Galibiyet alabilirdik bugün, onun için bizim oyuncuları tebrik ediyorum çok mücadele verdiler takım olarak çalıştık, elimizden geleni yapmaya çalıştık galibiyetle maçı bitirmek isterdik" dedi.

CAVALLETTO: İYİ İŞ ÇIKARDIK

Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Daniele Cavalletto ise konuşmasına Başakşehir'i tebrik ederek başladı. Antrenör Cavalletto, "Bugün karşılıklı iyi futbol oynayan hem oyuncular açısından hem organizasyon açısından sahada iyi bir Başakşehir vardı. Bunun yanında her ne kadar kovid nedeniyle eksiklerimiz olsa da maça 11-11 başladık iyi oynadığımızı düşünüyorum. Örnek olarak Furkan genç arkadaşımız müthiş bir performans sergiledi. Bizim için önemli bir referans oldu, kovid dolayısıyla eksiklerimiz olsa da kısa sürede çalışma fırsatı bulduk arkadaşlarla ve sahada bugün iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Sahada futbolcuların geri dönüşleri ile alakalı gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Medipol Başakşehir maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Medipol Başakşehir maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Medipol Başakşehir maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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