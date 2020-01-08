Spor aytemiz alanyaspor, tirana'yı devirdi - Son Dakika
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Spor aytemiz alanyaspor, tirana'yı devirdi

6 saat önce

SPOR Aytemiz Alanyaspor, Tirana'yı devirdiAytemiz Alanyaspor - Tirana 2-1Olgucan KALKAN ANTALYA (DHA) - İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı.

SPOR Aytemiz Alanyaspor, Tirana'yı devirdi

Aytemiz Alanyaspor - Tirana 2-1

Olgucan KALKAN ANTALYA (DHA) - İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı. Alanya ekibi, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Gloria Sports Arena'da oynanan müsabakada Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Efecan Karaca ve 72'nci dakikada Djalma Campos kaydetti. Arnavutluk ekibinin tek golü 62'nci dakikada Michael Ngoo'dan geldi.

Spor aytemiz alanyaspor, tirana'yı devirdi

Aytemiz Alanyaspor, Arnavutluk, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:15 Kaynak: DHA
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