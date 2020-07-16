SPOR Aziz Yıldırım ve Ali Koç Çağlayan'da - 2 - Son Dakika

SPOR Aziz Yıldırım ve Ali Koç Çağlayan'da - 2

SPOR Aziz Yıldırım ve Ali Koç Çağlayan'daMustafa AKIN-Kaan ÜLKER-Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) ?Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yer aldığı dava yeniden görülmeye başlandı.

SPOR Aziz Yıldırım ve Ali Koç Çağlayan'da

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Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER-Olgucan KALKAN/ İstanbul,(DHA) ?

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yer aldığı dava yeniden görülmeye başlandı.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'futbolda şike' davasında alınan kararı 'usul eksikliği' nedeniyle geçtiğimiz aylarda bozdu. 5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine bugün başlandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davaya Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yöneticiler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

ESASA İLİŞKİN İŞLEM YAPILMAYACAK

Yargılama yeniden yapılacak ancak hiç kimseye örgüt kurmak ile ilgili bir iddia yönetilmeyecek, esasa ilişkin işlem yapılmayacak. Zira Yargıtay kararıyla örgüt suçlamasına ilişkin beraat kararları kesinleşmişti. 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi beraat hükmünü yeni yargılama doğrultusunda tekrar kurarak Yargıtay'a gönderecek.

YARGITAY USULDEN BOZMA GEREKÇESİ

Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu yeniden yargılaması yapılanlarla, haklarında verilen hükümler bozulanların aynı dosyada birleştirilerek davanın görülemeyeceği

23 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kumpas davasında kumpasa ilişkin delillerin getirilmesi ve hüküm oluştururken bu delillerin de gözetilmesi gerekliliği.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Çağlayan, Ali Koç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Aziz Yıldırım ve Ali Koç Çağlayan'da - 2 - Son Dakika
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