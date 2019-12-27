Spor baba-oğul şampiyon unvanının sahibi serdar-murat bostancı'dan dha'ya açıklamalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor baba-oğul şampiyon unvanının sahibi serdar-murat bostancı'dan dha'ya açıklamalar - Son Dakika

Spor baba-oğul şampiyon unvanının sahibi serdar-murat bostancı'dan dha'ya açıklamalar

6 saat önce

SPOR Baba-oğul şampiyon unvanının sahibi Serdar-Murat Bostancı'dan DHA'ya açıklamalar (1)

SPOR Baba-oğul şampiyon unvanının sahibi Serdar-Murat Bostancı'dan DHA'ya açıklamalar (1)

Spor baba-oğul şampiyon unvanının sahibi serdar-murat bostancı'dan dha'ya açıklamalar

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçükçekmece'de hırsızlar saat dükkanını soydular
Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı

Son Dakika Haberleri
14:46 BOĞAZ'DA GEMİNİN KARAYA OTURMA ANI KAMERADA (2) (Farklı açıklardan) - Son Dakika
14:46 Suç çetesi operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
14:46 Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Hindiyi yakmadan pişirmenin yolu - Son Dakika
14:46 Trabzon'daki örtü yangınları tamamen söndürüldü - Son Dakika
14:41 Konya Bilim Merkezi 2019'da 350 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
13:34 Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Son Dakika
13:12 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 14:50:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor baba-oğul şampiyon unvanının sahibi serdar-murat bostancı'dan dha'ya açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]