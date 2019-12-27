Spor baba-oğul şampiyon unvanının sahibi serdar-murat bostancı'dan dha'ya açıklamalar - Son Dakika

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Spor baba-oğul şampiyon unvanının sahibi serdar-murat bostancı'dan dha'ya açıklamalar
6 saat önce
SPOR Baba-oğul şampiyon unvanının sahibi Serdar-Murat Bostancı'dan DHA'ya açıklamalar (2)
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:56 Kaynak: DHA
SPOR Baba-oğul şampiyon unvanının sahibi Serdar-Murat Bostancı'dan DHA'ya açıklamalar (2)
Son Dakika Küçükçekmece'de hırsızlar saat dükkanını soydular Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi