SPOR Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar - Son Dakika
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SPOR Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar

01.05.2022 09:57

Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalarGamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) - TRABZONSPOR'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir araca saldırdı.

Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) - TRABZONSPOR'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir araca saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Trabzonspor'un 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu olması üzerine yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplandı. Meşaleler yakarak tezahüratlar yapan taraftarlar içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir otomobile saldırdı. Caddeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Fenerbahçelilerin taşkınlık yapmalarını engelledi. Taraftarların Bağdat Caddesi'ndeki bekleyişi sürüyor.

SPOR Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar
SPOR Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar
SPOR Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar
SPOR Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar

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Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ

Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar - Son Dakika


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