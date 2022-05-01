SPOR Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar - Son Dakika

Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerinde hareketli dakikalar

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) - TRABZONSPOR'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir araca saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Trabzonspor'un 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu olması üzerine yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplandı. Meşaleler yakarak tezahüratlar yapan taraftarlar içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir otomobile saldırdı. Caddeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Fenerbahçelilerin taşkınlık yapmalarını engelledi. Taraftarların Bağdat Caddesi'ndeki bekleyişi sürüyor.