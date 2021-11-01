Bağlar Belediyesinin 15 yaşındaki sporcusu karatede bölge şampiyonu oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da Bağlar Belediyespor'un 15 yaşındaki genç sporcusu Buse Nur Yazar, katıldığı turnuvada sağladığı başarı ile bölge şampiyonu olarak kente döndü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da 5 şehirden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşen karate şampiyonasında 47 kiloda katıldığı 4 müsabakayı da kazanan Yazar, bölge şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazar, kendisine maddi ve manevi olarak destek veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.