Spor Bakan Çavuşoğlu, golf turnuvası ödül törenine katıldı Namık Kemal
KILINÇ SERİK (Antalya
) (DHA
) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya'da düzenlenen Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nın ödül törenine katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya'nın Serik ilçesi Belek
turizm merkezindeki Regnum Carya
ve National golf sahalarında düzenlenen, 31 ülkeden 250 sporcunun mücadele ettiği ve İrlandalı Damien Mcgrane'in şampiyon olduğu 17'nci Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nın ödül törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık bu organizasyonun bir efsane olduğunu söyledi. Dünyanın farklı bölgelerinden amatör ve profesyonel golfçülerin her yıl bu mevsimde burada buluştuğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Antalya turizmi içinde golfün çok önemli bir etkinlik haline geldiğini vurguladı.
8 yıldır golf oynadığını kaydeden ve 12 handikabı olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, G20 Zirvesi'nde konuştuğu ve kendisine 5 vuruş avans verdiği ABD
Eski Başkanı Barack Obama
ile birkaç yıl içinde golf oynamayı beklediğini söyledi.
Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar
Havayolları Türkiye
Müdürü Ferit Aksun, Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk
ve eşi Nurten Öztürk
ve turnuva organizatörleri Bekir Kara
ve Edward Lainchburry verdi.