SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu. Bakan Kasapoğlu, basketbolcular, golfcüler ve atıcılarla bir araya gelerek sonrasında bowling oynadı. Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle ertelenen birçok spor müsabakaları ile etkinliklerin normalleşme süreciyle yeniden başlayacağını söyledi.

BAKAN KASAPOĞLU: ERTELENEN BİRÇOK SPOR MÜSABAKASI YENİDEN BAŞLAYACAK

Bugün saat 11.00'de uçakla Kars'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karayoluyla Ardahan'a geçti. Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Kasapoğlu, esnafla sohbet etti. Ardahan Kongre Binasını gezen Kasapoğlu, Ardahan Kalesi'nde gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını cevaplandıran Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen birçok spor müsabakası ile etkinliklerin normalleşme süreciyle yeniden başlayacağını kaydetti.

"GENÇLER BİZİM EN BÜYÜK UMUDUMUZDUR"

Ardahan Üniversitesi yerleşkesindeki Mühendislik Fakültesi binasında yaptırılan 'Genç Ofis'in açılışına katılan Bakan Kasapoğlu, spor yatırımları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gençler neredeyse biz oradayız. Bizim en büyük politikalarımızdan birisi gençlerimizdir. Gençler bizim en büyük umudumuzdur. Dünyada en genç nüfusa sahip ülkelerden birisiyiz. Avrupa'da ise en genç nüfusa sahibiz. Bu noktada gençlerimiz için her türlü çabayı, her türlü konuyu seferber etmek, bizim geleceğimiz adına en büyük politikalarımızdan biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geleceğimizin misyonu olan gençlerimiz için bugüne kadar olduğu gibi ortaya koyduğumuz çabayı, bundan sonra da bu çabaları güçlendireceğiz. İşte Ardahan'daki üniversitemiz, yurtlarıyla spor alanlarıyla hakikatan pek çok anlamda rekabet gücü yüksek üniversitelerimizden bir tanesi. Şu an açılışını gerçekleştireceğimiz 'genç ofis' biliyorsunuz bakanlığımızın en önemli hizmet alanlarından birisi gençlik merkezleri her geçen gün artıyor. Son yıllarda üniversitelerimizde, liselerimizde genç ofisler yeni bir heyecan katıyor" diye konuştu.

Gençlik merkezleri ve genç ofislerin 7/24 esasına göre hizmet vereceğini ifade eden Kasapoğlu, bu alanların gençler için önemli olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu açıklamalarının ardından Vali Hüseyin Öner ve AK Parti Milletvekili Orhan Atalay ile üniversite yerleşkesinde yer alan bowling salonuna geçti. Beraberindekilerle bowling oynayan Kasapoğlu, daha sonda Göle ilçesindeki voleybol takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde golf oynayan çocukları da izleyen Bakan Kasapoğlu, uçurtma uçurdu.