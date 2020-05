SPOR Bakan Kasapoğlu Bu süreci Türk sporu için asla bir irtifa kaybı olarak isimlendirmeyeceğiz - 1 - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu Bu süreci Türk sporu için asla bir irtifa kaybı olarak isimlendirmeyeceğiz

ANKARA,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan süreci, Türk sporu için asla bir irtifa kaybı olarak isimlendirmeyeceklerine işaret ederek, "Bilakis bu süreci daha iyi hazırlanma ve imkana dönüştürmek için gayretle mücadele edeceğiz dedi.

Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğine çok iyi yürüttüğünü, Türkiye'nin dört bir yanındaki bakanlık yurtlarının da sürece katkı verdiğini ifade etti.

Sporunda bu salgından ciddi şekilde etkilendiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, Sporcularımızın ve sizlerin binbir emekle hazırlandığı olimpiyatlar ertelendi. İnşallah bizler, tabii sürecin ne zaman biteceği çok net olmamakla birlikte, fizik, kondisyon ve mental olarak bu hazırlığa devam edeceğiz. Bu sorumluluğumuzun ve görevimizin farkındayız. Bu süreci Türk sporu için asla bir irtifa kaybı olarak isimlendirmeyeceğiz. Bilakis bu süreci daha iyi hazırlanma ve imkana dönüştürmek için gayretle mücadele edeceğiz diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, salgın sürecinde kurallara riayet edeceklerini belirterek, şöyle konuştu

İnşallah salgın bitince yeni bir sürece başladığımızda sporumuz da daha güçlü noktadan başlayacak. Hedeflerimizi büyütme inancımız var. Madalya beklentilerimizi artırma inancımız var. Var olanın üzerine katarak, gücümüze güç katarak devam etme kararlılığımız var. Tüm kurumlarımıza ve fedakar yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sporcuların evde çalışmalarını sürdürdüğünü ve buna imkan sağladıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, Sporcu eğitim merkezlerimizde 1836 sporumuz var. Olimpik havuzlarda 600, olimpiyat merkezlerimizde 1150 sporcumuz var. Bunlar antrenörlerin denetiminde evlerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Olimpik ve paralimpikbranşlarda olimpik havuzda bulunan sporcularımıza gerekli takviyeyi yaptık. Sporcularımızın açık alanlarda antrenmanlarını yapma noktasında erişim sağladık değerlendirmesinde bulundu.

SPOR BİRKAÇ BRANŞTAN İBARET DEĞİL

Sporun iyileştiren, dönüştüren, rehabilite eden yönüne dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, bu süreç ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm imkanlarıyla sporcunun, spor camiasının yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, daha önce paralimpik ve olimpik sporcularla görüştüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti

Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle A Milli Takım kadromuz, teknik ekip ve federasyonla da bir araya geldik. Spor birkaç branştan ibaret değildir. Bunu da hamdolsun sizlerle birlikte her alandaki uygulamalarımız, iş birliğimizle ortaya koyuyoruz. Bizim bu anlamdaki söylemlerimizin ne kadar gerçekçi, ciddi olduğunu göstermesi açısından bugünkü toplantının önemli olduğunu düşünüyorum.

GELECEK STRATEJİLERİMİZİ İSTİŞAREYLE ORTAYA KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yaşanan değişime dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, Spor müthiş bir değişim içerisinde. Sporun ekonomisi, teknolojisi, bilimi bu anlamda değişiyor. Biz de Türkiye olarak bu değişime ayak uydurmak durumundayız dedi.

Bakan Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı düzenlediklerini anımsatarak, şunları söyledi

Türk spor tarihinin en kapsamalı çalıştayını gerçekleştirdik. Gelecek stratejilerimizi sizlerle birlikte ortak akılla, istişareyle ortaya koymaya devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelerle, bu anlamda kendini ispat etmiş ülkelerle aramızdaki farkı her geçen gün kapatacağız. Her zaman olduğu gibi onları geçme iddiamızı sadece iddia olarak değil, realite olarak ortaya koyacağız. O yüzden ki sporu, spor yönetimini her geçen gün normlarıyla, anlayışıyla ve uygulamalarıyla güncel bir şekle hep birlikte dahil etmemiz lazım. Sizlerle birlikte tüm branşlarıyla bu iddiamızı ortaya koyacağız. İnşallah bu süreci avantaja dönüştüreceğiz.

Değişimlere zaman zaman direnç gösterenlerin çıkabileceğini belirten Bakan Kasapoğlu, Malumunuz 'değişim demek, zaman zaman direnç' demektir. Dönüşüme, değişime karşı bu konuda işine gelmeyenler direnirler. Ama biz bu manada hiçbir suretle bu değişimin önünde yine sizlerle birlikte engel tanımayacağız. Bu anlamda değişime, dönüşüme direnç gösterenlere inat insan odaklı, spor ruhuna uygun anlayışla çalışan, gayret gösteren tüm paydaşlarımızla yolumuza daha güçlü ve sinerjik bir şekilde devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, dünyadaki kaynakların sınırlı olduğuna işaret ederek, O yüzden her yaşadığımız tecrübe bizi bu anlamda kaynakları etkin, verimli kullanmaya sevk ediyor. Bakanlık olarak da stratejimizi üretim üzerine kurguladık. Her ortamda altyapının ne kadar mühim, kritik olduğunu ortaya koyuyoruz şeklinde görüş belirtti.

Sporda da milli yaklaşımdan bahsedilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı

O yüzdendir ki; nasıl teknolojide, tarımda, sanayide, sağlıkta, ticarette, ekonomide milli bir yaklaşımdan bahsediyorsak, yine spor endüstrimiz için de tüm branşları kapsayan milli bir yaklaşımdan söz etmek, bunu tüm paydaşlarımızla ortaya koymak durumundayız. İnanıyorum ki burada bulunan herkesin ana meselesi Türk sporudur. Türk sporunun sürdürülebilirliği, başarısı ve geleceğidir. Malum tüm dünyanın yeniden bir yapılanmaya, yeni bir anlayışa sürüklendiği bu dönemde pozisyonumuzu net almalı, saflarımızı da hiç olmadığı kadar sık tutmalıyız. Su akar yolunu bulur. Buna inanıyoruz. Yeter ki bizler samimiyetle, gayretle, inançla yolumuza devam edelim, yolumuzdan sapmayalım. Katılımlarınız, bu süreçteki katkılarınız, dik duruşunuz, birlik ve beraberliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.