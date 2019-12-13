Spor bakan kasapoğlu, büyük atatürk koşusu'nu kazanan milli atletlerle bir araya geldi - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor bakan kasapoğlu, büyük atatürk koşusu'nu kazanan milli atletlerle bir araya geldi - 1 - Son Dakika

Spor bakan kasapoğlu, büyük atatürk koşusu'nu kazanan milli atletlerle bir araya geldi - 1

6 saat önce

SPOR Bakan Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nu kazanan milli atletlerle bir araya geldiErcan ATA ANKARA,(DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletler ile Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100.

SPOR Bakan Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nu kazanan milli atletlerle bir araya geldi

Ercan ATA ANKARA,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletler ile Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak, Büyük Atatürk Koşusunda geçmiş yıllarda derece elde eden milli atletleri kahvaltılı toplantıda konuk etti.

Bakanlık merkez binadaki kabule Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, milli atlet Ramil Guliyev ve farklı disiplinlerde milli formayı giymiş veteran sporcular katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'ye çok önemli başarılar kazandırmış sizlerle ayrı ayrı gurur duyuyoruz diyerek, birlikteliklerin devam edeceğine vurgu yaptı. Kasapoğlu, atletizmin temel branş olduğunu belirterek, Son yıllarda atletizmde yakaladığımız başarılar bizi çok mutlu ediyor. Başarı yolculuğunda ülkemizi gururlandıran sporcularımızı tebrik edilyoruz. Büyüklerimiz olmasaydı başaramazdık. Tüm gençlerimize, büyüklerimizle olan iletişimin çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim diye konuştu.

Atletizmdeki başarıların her geçen gün arttığını dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi

Bu başarılarda herkesin payı olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz spor noktasında büyük bir açılımı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi bizi sporda son yıllarda çok ileri noktalara taşıdı. Bugün atletizmde ülkemiz başarıyla temsil ediliyor. Bu noktalara kolay gelinmediğinin farkındayız. Başarıya giden bu yolda bir olduğunuzun, sizlerle olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Atletizme ilginin her geçen gün artması bizim için çok sevindirici.

Bakan Kasapoğlu, son dönemdeki şampiyonalarda alınan başarıların önemli olduğunu ancak başarıyı devam ettirmenin çok daha önemli olduğunu vurgulayarak, Bugün adeta yıldızlar karmasıyla beraberiz. Buradaki Türkiye tablosunu görmek çok önemli. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda sporcularımıza üstün başarılar diliyorum. Sizler pistte koşarken 81 milyonun yüreği sizlerle atıyor. Sizler şanlı bayrağımızı dalgalandıracaksınız. Buna yürekten inanıyoruz ifadelerini kullandı.

Büyük Atatürk Koşusu'nun 27 Aralık'ta koşulacağına dikkati çeken Kasapoğlu, Ankara milli mücadelenin karargah şehriydi. Milli iradenin Ankara'da vücut bulması ayrıca önemli. 100. yılındaki Büyük Atatürk Koşusu çok önemli. İstanbul'daki atletizm pistinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bunlar hep gelecek için, sporlar için, aziz milleti sevindirecek sporcularımız için. En modern tesisler ülkemizde dedi.

Bakanın konuşmasının ardından eski federasyon başkanlarından Mehmet Yurdadön, söz alarak Kasapoğlu'ndan Büyük Atatürk Koşusu'nun yeniden eski parkura alınmasını rica etti.

Spor bakan kasapoğlu, büyük atatürk koşusu'nu kazanan milli atletlerle bir araya geldi - 1

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:26 Kaynak: DHA
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