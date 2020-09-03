SPOR Bakan Kasapoğlu Donanımlı, akıllı ve zeki gençler yetiştireceğiz - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu Donanımlı, akıllı ve zeki gençler yetiştireceğiz

SPOR Bakan Kasapoğlu Donanımlı, akıllı ve zeki gençler yetiştireceğizUğur YİĞİT - Mert Taha VAROL - Arife Defne ARSLAN SİVAS (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Geçmişten aldığımız güçle geleceğe gençlerimizle birlikte daha iyi yürümenin gayretini göstereceğiz.

SPOR Bakan Kasapoğlu Donanımlı, akıllı ve zeki gençler yetiştireceğiz

Uğur YİĞİT - Mert Taha VAROL - Arife Defne ARSLAN SİVAS (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Geçmişten aldığımız güçle geleceğe gençlerimizle birlikte daha iyi yürümenin gayretini göstereceğiz. Yarınların gençlerini her alanda iddiası olan donanımlı, zeki, akıllı, irdeleyen hiçbir şeye körü körüne teslim olmayan gençler olarak hazırlayacağız ve inşallah yarınlar gençlerimizle birlikte daha güçlü daha aydınlık olacak dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi açılışlara katılmak ve UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Macaristan arasında oynanacak olan karşılaşmayı izlemek için havayolu ile Sivas'a geldi. Bakan Kasapoğlu ilk olarak Gültepe Okullar Bölgesi'ne yapılan İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve il protokolü üyeleri katıldı. Açılışın ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler müzeyi gezdi. Bakan Kasapoğlu daha sonra yapımı tamamlanan Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Bakan Kasapoğlu, ağustos ayının zaferler ayı olduğunu ifade ederek, Malazgirt'teki, Ahlat'taki programlarımızı gençlerimizle birlikte gerçekleştirdik. Yine anlamlı bir günün yıl dönümü yarın Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü, bu açılışın da bu tarihe denk gelmesini ben anlamlı buluyorum. Gençlerimizle, milletimizle, 'tarih de bizim, zafer de bizim diyerek' ilerleyeceğiz. O yüzden birileri başka işlerle uğraşa dursun araya nifak tohumlarını ekmek için gayret etmeye dursunlar. Bizler onlara inat hem zaferlerimize hem tarihimize sahip çıkacağız. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe gençlerimizle birlikte daha iyi yürümenin gayretini göstereceğiz. Yarınların gençlerini her alanda iddiası olan donanımlı, zeki, akıllı, irdeleyen hiçbir şeye körü körüne teslim olmayan gençler olarak hazırlayacağız ve inşallah yarınlar gençlerimizle birlikte daha güçlü daha aydınlık olacak dedi.

ULUSLARARASI BAŞARILARI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ

Türkiye'nin dört bir yanında yapılan spor yatırımlarıyla son 18 yılda gerçekleşen zirveye oynama iddiasının sadece lafla değil, icraatla olduğunu herkese ispat ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, Ülkemizin dört bir yanında yükselen spor tesisleri, stadyumlar, salonlar ve pek çok alanda havuzuyla, kortlarıyla, açık, kapalı alanlarıyla birçok alanda ülkemizin sporda olan iddiasını hakikaten zirveye oynayan iddiasını ispatlıyor. Hep birlikte yaşıyoruz ve gözlemliyoruz ki 2019 yılında hep birlikte gördük. Sporcularımızın birçok branşta ilk madalyalarını gördük. İnanıyoruz ki bundan sonraki süreçte de inşallah madalyalarla, uluslararası başarılarla bu başarıları daha yükseklere taşıyıp taçlandıracağız diye konuştu.

YÜZMEDE 1 MİLYON HEDEFİNİ AŞACAĞIZ

Sporun sadece birkaç branştan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Popüler branşların ehemmiyeti var. Ama biz sporu tabana yayma anlayışıyla, sporun performans noktasındaki gelişimini arttırma anlayışıyla pek çok branşın önemli olduğunu bu anlamda iş birliğinin gayretin çok önemli olduğunu ifade ediyoruz ve bu noktada çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı birçok branşta kendimize yeni hedefler koyarak daha yukarılar taşıma gayretindeyiz. Örneğin yüzme projemiz. Yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Pandemiye, salgına rağmen 1 milyon hedef koymuştuk. İnşallah bu 1 milyon yıllık hedefi aşacağız. Okullarımızla ve ailelerimizle işbirliği kadınlarımız bu anlamda rolü ve misyonu çok mühim. Yüzme politakımız gereği havuzlarımızın sayısını her alanda her bölgede artırmanın gayreti içerisindeyiz. Yüzme bilmeyen kalmasın iddiamıza adım adım ulaşacağız. Ben inanıyorum ki bu havuz Sivasımıza çok önemli hizmetlerde bulunacak. 724 hizmet anlayışımızla gece ve gündüz demeden halkımızın, milletimizin, gençlerimizin hizmetinde olacak ve inşallah buradan yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını yetiştireceğiz. Olimpiyatlara yönelik şu anda 6 kotamız var. İnşallah bu alanda iddiamızı olimpiyatlardaki büyük başarılarla taçlandıracağız ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından olimpik yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu, açılışın ardından tesisleri gezerek antrenman yapan sporculara başarılar diledi.

SPOR Bakan Kasapoğlu Donanımlı, akıllı ve zeki gençler yetiştireceğiz

Sivas, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 19:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bakan Kasapoğlu Donanımlı, akıllı ve zeki gençler yetiştireceğiz - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak öldürüldü Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Leipzig'in istediği Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Son dakika: Türkiye ve Yunanistan, çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı
Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı         
17:04
17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş         
16:53
Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi         
16:17
Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
16:11
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Uzmanları düşündüren soru: Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısının düşük olması yoksullukla bağlantılı mı? Uzmanları düşündüren soru: Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısının düşük olması yoksullukla bağlantılı mı?         
13:37
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ayyıldız Tim adlı hacker grubu Yunan Bakanlığının sitesini hackledi: Bir gece ansızın gelebiliriz Ayyıldız Tim adlı hacker grubu Yunan Bakanlığının sitesini hackledi: Bir gece ansızın gelebiliriz         
09:41
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin         
09:14
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi         
08:20
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi         
07:34
Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti         
05:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 02:17:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Bakan Kasapoğlu Donanımlı, akıllı ve zeki gençler yetiştireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei