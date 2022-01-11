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SPOR Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Günü'nde haber sundu - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Günü'nde haber sundu

11.01.2022 10:27

Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Günü'nde haber sunduANKARA, (DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu.

Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Günü'nde haber sundu

ANKARA, (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor'da yayınlanan haber bülteni için ekran karşısına geçti. Geçtiğimiz yıllarda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mikrofonu eline alarak sahaya inen Bakan Kasapoğlu, şimdi de TRT stüdyolarına girerek haber bülteni sundu.

"BÜLTENİMİZE BİZDEN BİR HABERLE BAŞLAYALIM"

İzleyicilere sürpriz yapan Bakan Kasapoğlu, basın mensupların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü TRT ekranlarından kutladı. Basınımızın, bireylerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması noktasında çok önemli bir görevi olduğunu söyleyerek söze başlayan Bakan Kasapoğlu, "Çağımızın gelişen teknoloji ortamında, haberlerin yayılma hızı arttıkça gerçekliği teyit edilmiş bilgi, her zamankinden çok daha değerli hale geldi. Özellikle yaşanan bu küresel salgın döneminde, görevlerini son derece fedakar bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum" açıklamasını yaptı.

"CANLI YAYINDA HABER SUNMAK ZOR BİR DENEYİMMİŞ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait "Sokaktan Spora" projesi ile ilgili haberi sunan Bakan Kasapoğlu, yayının sonunda bülteni Buket Sevinç'e bırakarak şunları söyledi: "Biz görevimiz gereği sıklıkla halkımıza hitap ediyor, toplantılarda konuşuyoruz. Ama canlı yayında haber sunmak çok farklı ve zor bir deneyimmiş. Her işi ehline bırakmak gerekir. Buradan tüm basın çalışanlarımızın bu özel gününü tekrar kutluyor ve bültenin bundan sonrası için sözü işin ehli Buket Sevinç hanıma bırakıyorum.

SPOR Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Günü'nde haber sundu
SPOR Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Günü'nde haber sundu
SPOR Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Günü'nde haber sundu

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Mehmet Kasapoğlu, Gazeteciler Günü, Ocak, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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