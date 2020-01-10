Spor bakan kasapoğlu, gazeteciler günü'nde kızılay meydanı'nda muhabirlik yaptı - Son Dakika

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Spor bakan kasapoğlu, gazeteciler günü'nde kızılay meydanı'nda muhabirlik yaptı
6 saat önce
SPOR Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde Kızılay Meydanı'nda muhabirlik yaptı. Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:01 Kaynak: DHA
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