Spor bakan kasapoğlu, gazeteciler günü'nde kızılay meydanı'nda muhabirlik yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor bakan kasapoğlu, gazeteciler günü'nde kızılay meydanı'nda muhabirlik yaptı - Son Dakika

Spor bakan kasapoğlu, gazeteciler günü'nde kızılay meydanı'nda muhabirlik yaptı

6 saat önce

SPOR Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde Kızılay Meydanı'nda muhabirlik yaptı.

SPOR Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde Kızılay Meydanı'nda muhabirlik yaptı

Spor bakan kasapoğlu, gazeteciler günü'nde kızılay meydanı'nda muhabirlik yaptı

Gazeteciler Günü, Kızılay Meydanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:01 Kaynak: DHA
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