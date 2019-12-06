Son Dakika Haberleri: Spor bakan kasapoğlu, judo ümit milli takımı'nı kabul etti - 2
Son Dakika Güncel Spor bakan kasapoğlu, judo ümit milli takımı'nı kabul etti - 2 - Son Dakika

Spor bakan kasapoğlu, judo ümit milli takımı'nı kabul etti - 2

6 saat önce

SPOR Bakan Kasapoğlu, Judo Ümit Milli Takımı'nı kabul etti - 2.

SPOR Bakan Kasapoğlu, Judo Ümit Milli Takımı'nı kabul etti - 2

Spor bakan kasapoğlu, judo ümit milli takımı'nı kabul etti - 2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür
Suudi Aramco dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bıraktı Bakan Soylu, isim vermeden Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili dizileri suçladı Yılmaz Vural: Yurt dışından bir milli takım ile görüşüyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor bakan kasapoğlu, judo ümit milli takımı'nı kabul etti - 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]