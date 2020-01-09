Spor bakan kasapoğlu: kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor bakan kasapoğlu: kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz - Son Dakika

Spor bakan kasapoğlu: kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyizTezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın odaklı spor politikası gereği kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içinde oldukları söyledi.

Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın odaklı spor politikası gereği kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içinde oldukları söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı spor tesislerinde incelemelerde bulunmak ve AK Parti il divan toplantısına katılmak için Düzce'ye geldi. Kasapoğlu, Şıralık mevkiinde bulunan spor tesislerinde incelemede bulundu. Bakan Kasapoğlu, özellikle kadınların spora teşvik edilmesi konusunda çalışma yapacaklarını belirterek, 'Kadınlarımıza yönelik müjdelerimiz var. Kadın odaklı spor politikamız gereği, kadınlarımızı spor alanlarına çekme noktasında kadınlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre spor alanları, onların tercihlerine göre planlamanın ve bu noktadaki imkanları artırmanın ve erişimin kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz' dedi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Düzce Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Spor bakan kasapoğlu: kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:37 Kaynak: DHA
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