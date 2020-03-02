Spor bakan kasapoğlu, kamu futbol turnuvasının açılış törenini yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor bakan kasapoğlu, kamu futbol turnuvasının açılış törenini yaptı - Son Dakika

Spor bakan kasapoğlu, kamu futbol turnuvasının açılış törenini yaptı

6 saat önce

SPOR Bakan Kasapoğlu, kamu futbol turnuvasının açılış törenini yaptı.

SPOR Bakan Kasapoğlu, kamu futbol turnuvasının açılış törenini yaptı

Spor bakan kasapoğlu, kamu futbol turnuvasının açılış törenini yaptı

Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
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