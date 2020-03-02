Spor bakan kasapoğlu, kamu futbol turnuvasının açılış törenini yaptı - Son Dakika

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Spor bakan kasapoğlu, kamu futbol turnuvasının açılış törenini yaptı
6 saat önce
SPOR Bakan Kasapoğlu, kamu futbol turnuvasının açılış törenini yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
SPOR Bakan Kasapoğlu, kamu futbol turnuvasının açılış törenini yaptı
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