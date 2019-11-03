Son Dakika Haberleri: Spor bakan kasapoğlu kazandığımız başarılar tesadüf değil
Son Dakika Güncel Spor bakan kasapoğlu kazandığımız başarılar tesadüf değil

Spor bakan kasapoğlu kazandığımız başarılar tesadüf değil

6 saat önce

SPOR Bakan Kasapoğlu Kazandığımız başarılar tesadüf değil'Bu maraton bir çok açıdan anlamlı''Sporcularımızla burada olmaktan ayrı mutluyum'Olgucan KALKAN ' Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) 'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Son günler de sporda başarılarımız var.

SPOR Bakan Kasapoğlu Kazandığımız başarılar tesadüf değil

'Bu maraton bir çok açıdan anlamlı'

'Sporcularımızla burada olmaktan ayrı mutluyum'

Olgucan KALKAN ' Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) '

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Son günler de sporda başarılarımız var. Bu başarılar tesadüf değil. Sadece bugüne özgün değil. Tüm sporcularımızla geleceğe halkımızla birlikte yürümenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 41'incisi düzenlenen İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İstanbul Maraton'un oldukça anlamlı olduğunu belirten Kasapoğlu, 41'inci kez ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşulması oldukça anlamlı. Dünyanın dört bir yanından sporcular geliyor. Bir de son günler de sporda başarılarımız var. Bu başarılar tesadüf değil. Sadece bugüne özgün değil. Tüm sporcularımızla geleceğe halkımızla birlikte yürümenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bugün de kıtaları birleştiren bir koşunun startını vereceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum diye konuştu.

'SPORCULARIMIZLA BURADA OLMAKTAN AYRI MUTLUYUM'

Gökhan İnler ve pek çok sporcunun İstanbul Maratonu'na katılmasının önemli olduğu söyleyen Bakan Kasapoğlu, Gökhan İnler burada, son günlerde madalya alan sporcularımız burada. Sporcuların kişilikleri ve başarılarıyla toplumun rol modelleri olması çok önemli. Sporcularımızla burada olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum şeklinde konuştu.

Spor bakan kasapoğlu kazandığımız başarılar tesadüf değil

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!
Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Yaralılar var Son dakika: Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı! İmamoğlu'ndan "Boğaz yetkileri elinden alınacak" tartışmalarına yanıt: Yetkiler İBB'nindir, nokta!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 17:07:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor bakan kasapoğlu kazandığımız başarılar tesadüf değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]