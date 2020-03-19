Son Dakika › Güncel › SPOR Bakan Kasapoğlu Liglerin ertelenmesine karar verdik - Son Dakika
SPOR Bakan Kasapoğlu Liglerin ertelenmesine karar verdik
6 saat önce
SPOR Bakan Kasapoğlu Liglerin ertelenmesine karar verdik (2)
SPOR Bakan Kasapoğlu Liglerin ertelenmesine karar verdik (2)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:35 Kaynak: DHA
Son Dakika Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!