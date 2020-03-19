SPOR Bakan Kasapoğlu Liglerin ertelenmesine karar verdik - Son Dakika

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SPOR Bakan Kasapoğlu Liglerin ertelenmesine karar verdik
40 dakika önce
SPOR Bakan Kasapoğlu Liglerin ertelenmesine karar verdik (1)
SPOR Bakan Kasapoğlu Liglerin ertelenmesine karar verdik (1)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:59 Kaynak: DHA
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