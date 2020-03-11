SPOR Bakan Kasapoğlu Maçların seyircisiz oynanması şu an söz konusu değil - Son Dakika

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SPOR Bakan Kasapoğlu Maçların seyircisiz oynanması şu an söz konusu değil
7 saat önce
SPOR Bakan Kasapoğlu Maçların seyircisiz oynanması şu an söz konusu değil.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
SPOR Bakan Kasapoğlu Maçların seyircisiz oynanması şu an söz konusu değil
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