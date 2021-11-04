Üye Girişi
SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz

04.11.2021 08:35

SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruzANKARA,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz

ANKARA,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel bir hal alan şehir buluşmalarının bugün Ardahan ile devam ettiğini belirterek, Bu protokollerle ülkemizin, illerimizin, ilçelerimizin, milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ardahan'a gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı. Bakanlık merkez binada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Ardahan Valisi Hüseyin Öner, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Ardahan heyetiyle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, geleneksel bir hal alan şehir buluşmalarımıza bugün Ardahan ile devam ettiğini ifade ederek, Bu protokollerle ülkemizin, illerimizin, ilçelerimizin, milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz diye konuştu.

Kasapoğlu, daha önce Ardahan'a verimli bir seyahat gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Geçtiğimiz aylarda Ardahan'ın çok değerli halkıyla bir araya gelmiş, yapımı devam eden tesislerimizi ziyaret etmiştik. Buz pisti tesisimiz hızlı şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte Ardahan için ne yapabiliriz, onunla ilgili verimli bir toplantı yapmıştık. Bugün de tüm istişarelerimizi bir yatırım protokolü halinde hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki vizyonu, kalkınma mücadelesi, tüm illerimizde olduğu gibi Ardahanımızda da çok güçlü bir şekilde icraatla, yatırımla ortaya kondu ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü 2002'de Ardahan'da hiç spor tesis yokken, bugün 22 gençlik ve spor yatırımı söz konusu. Ardahan'ın yurt kapasitesine baktığımızda 2002 yılında sıfır kapasite varken, bugün 3 yurdumuzda 2 bin 578 kapasiteyle öğrencilerimize hizmet veriliyor. Bu yıl itibarıyla Ardahan'da yedekte hiç öğrencimiz yok. İsteyen tüm öğrencilerimizi yurtlara yerleştirmenin mutluluğunu özellikle hissettiğimi belirtmek isterim. Özellikle 2002'de 272 lisanslı sporcu vardı, bunlardan 99'u faaldi, bugün ise 19 bin 258 lisanlı sporcu var ve bunlardan 6 bin 600'ü faal. O zaman 12 kulüp varken, şu an 40 amatör kulüp var. Bugünkü protokolle tesislerimizi, gençlik yarımlarımızı ve sporcu envanterimizi çok daha yukarılara güçlü bir şekilde birlikte taşıyacağız. Ülkemizin dört bir yanı bizim için çok kıymetli. İstanbul'da, Trabzon'da, İzmir'de, Edirne'de ne yatırım varsa, Ardahan'da da olacak. 50 milyon liradan fazla yatırımı bugün Ardahan'ımız için imzalıyoruz. Ardahan'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Anadolu'nun kaderi Türkiye'nin kaderidir dedi.

İmzalanan protokol kapsamında Ardahan'a yapılacak gençlik ve spor yatırımları şöyle; İki adet buz pisti yapımı, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, 1 adet 6 kulvarlı sentetik yüzeyli tartan atletizm pisti, 2'li tip soyunma odası, aydınlatması ve 250 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı, mevcut nizami toprak yüzeyli futbol sahasının sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülerek, 2'li tip soyunma odası ile 250 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı, 1 adet güreş branşına uygun spor salonu yapımı, 1 adet okul tipi spor salonu yapımı, 1 adet mahalle tipi gençlik merkezi yapımı, 3 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 10 adet çok amaçlı asfalt üzerine sentetik yüzeyli basketbol sahası yapımı, 1 adet basketbol- voleybol sahası yapımı, 60 adet basketbol potası yapımı, 7 adet spor tesisinin bakım onarımının yapımı.

SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz
SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz
SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz
SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz

Mehmet Kasapoğlu, Ardahan, Futbol, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz - Son Dakika


Son Dakika

Anahtarı evde unutan aile, çocuğunun beline çarşaf dolayıp üst kattan aşağı sarkıttı 09:27 Anahtarı evde unutan aile, çocuğunun beline çarşaf dolayıp üst kattan aşağı sarkıttı Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı? 09:14 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı? Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı 08:49 Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı 07:40 Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı TBMM'de 07:27 TBMM'de "Viva Zapata" kavgası! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı 17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
09:32 Ekmek bıçağıyla intihara kalkışan şahıs, itfaiyecilere kaldırım taşı fırlattı
09:27 Anahtarı evde unutan aile, çocuğunun beline çarşaf dolayıp üst kattan aşağı sarkıttı
09:25 ABD'nin Kabil'deki saldırısında 10 sivil ölmüştü! Operasyondan önce bölgede çocuk tespit ettikleri ortaya çıktı
09:14 ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği
09:14 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı?
09:11 MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı
09:03 Bugünkü altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?
08:56 Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı
08:49 Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
08:16 Prof. Dr. Necmi İlhan, Youtuber Orkun Işıtmak'ın "Aşılar kısırlık yapar mı?" sorusuna cevap verdi: Bunlar şehir efsanesi
Ekmek bıçağıyla intihara kalkışan şahıs, itfaiyecilere kaldırım taşı fırlattı Ekmek bıçağıyla intihara kalkışan şahıs, itfaiyecilere kaldırım taşı fırlattı         
09:33
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı         
09:11
Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor         
07:52
Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu         
07:39
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 09:47:33. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Bakan Kasapoğlu Milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement