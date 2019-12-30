Spor bakan kasapoğlu'ndan hatay stadyumu inşaatında inceleme - Son Dakika
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Spor bakan kasapoğlu'ndan hatay stadyumu inşaatında inceleme

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Stadyumu inşaatında incelemeHüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Stadyumu inşaatında inceleme

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Hatay Stadı'ndaki incelemelerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve milletvekilleri eşlik etti. Bakan Kasapoğlu inşaat çalışmaları süren statla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda işçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stattaki incelemelerinin ardından programına İskenderun ilçesinde devam etti.

Spor bakan kasapoğlu'ndan hatay stadyumu inşaatında inceleme

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:08 Kaynak: DHA
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