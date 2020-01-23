Spor bakan kasapoğlu'ndan şenol güneş'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor bakan kasapoğlu'ndan şenol güneş'e ziyaret - Son Dakika

Spor bakan kasapoğlu'ndan şenol güneş'e ziyaret

7 saat önce

Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaretİSTANBUL, (DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki temasları kapsamında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret

İSTANBUL, (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki temasları kapsamında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde Şenol Güneş, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyete aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı.

Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede A Milli Takım'ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını ve A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile deplasmanda oynadığı maçın ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte çektirdiği fotoğrafı takdim etti.

Spor bakan kasapoğlu'ndan şenol güneş'e ziyaret

Şenol Güneş, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti
Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 22:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor bakan kasapoğlu'ndan şenol güneş'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]