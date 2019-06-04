SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan sporcular ve federasyonlara çağrı (1)(Tür: Spor)

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Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz

Bakan Hulusi Akar: Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil

Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül