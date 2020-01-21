Spor bakan kasapoğlu'ndan taha akgül'e geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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Spor bakan kasapoğlu'ndan taha akgül'e geçmiş olsun ziyareti

7 saat önce

SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e geçmiş olsun ziyaretiANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında antrenman sırasında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan milli güreşçi Taha Akgül'ü evinde ziyaret etti.

SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e geçmiş olsun ziyareti

ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında antrenman sırasında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan milli güreşçi Taha Akgül'ü evinde ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonucu sol omuzundan ameliyat olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Taha Akgül'ün son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Taha Akgül'ün sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, 'Taha kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak, minderdeki yerini alacak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir dedi.

Spor bakan kasapoğlu'ndan taha akgül'e geçmiş olsun ziyareti

Taha Akgül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:02 Kaynak: DHA
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