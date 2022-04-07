SPOR Bakan Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi - Son Dakika
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SPOR Bakan Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi

07.04.2022 09:17

Bakan Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldiŞifanur SANSAR - Oğuzhan DEMİR / ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü kapsamında, Tokyo 2020 Paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk ve Para Masa Tenisi Milli Takımı ile...

Bakan Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi

Şifanur SANSAR - Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü kapsamında, Tokyo 2020 Paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk ve Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, 6 Nisan Masa Tenisi günü kapsamında Tokyo 2020 Paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk ve Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi. Sporcularla bir süre sohbet eden Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu Öztürk ile masa tenisi oynadı.

Burada konuşan Kasapoğlu, sporcular için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyerek, "Özellikle sporun tabana yayılması, erişilebilirliği ve 'sporun herkes için olma' felsefesi bizim en önemli çalışma alanlarımızdan hedeflerimizden birisi. 85 milyonun mutlaka hayatında sporun var olması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çabamızı ortaya koyacağız" diye konuştu.

Kasapoğlu, masa tenisinde erişilebilirliği artırdıklarına belirterek, "İhtiyacı olan her yere masa tenisi masaları, raketlerimizi ulaştırma noktasında seferberliğimiz devam edecek. Yanımdaki gibi birbirinden kıymetli gençlerimiz, şampiyonlarımız ve şampiyon adaylarımız gayret göstermeye devam edecekler. İnanıyorum ki sporcularımız şanlı bayrağımızı daha da yükseklere taşıyacaklar" dedi.

ABDULLAH ÖZTÜRK: PARALİMPİKLERİN EN BAŞARILI BRANŞIYIZ

2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda hedefi yükselteceklerini kaydeden Abdullah Öztürk ise "Paralimpiklerin en başarılı branşıyız. 2004'ten bu yana en çok madalyayı biz aldık. Bunu da devam ettirme niyetindeyiz. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na daha güçlü geleceğiz. Biz Tokyo'da 4 madalya aldık. Madalya kaçıran arkadaşlarımız var. İnşallah 2024'te madalya sayısını 6, 7, 8 olarak artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından milli takım tarafından Kasapoğlu'na masa tenisi raketi ile milli takım sporcularının imzaladığı forma hediye edildi.

SPOR Bakan Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi
SPOR Bakan Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi
SPOR Bakan Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi

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Abdullah Öztürk, Milli, Tokyo, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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