Spor bakan kasapoğlu: son derece çekişmeli bir süper lig maratonu yaşıyoruz - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: Son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA,(DHA) -

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe- Galatasaray, Beşiktaş- Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor takımlara arasında şampiyorluğu doğrudan etkileyecek maçların olduğunu hatırlattı. Ankara'da ise Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü arasında oynanacak başkent derbisi heyecanı olacağına vurgu yapan Kasapoğlu, "Derbi haftası diyebiliriz. Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor. Bu durum son derece memnuniyet verici. Bu tablo, Süper Lig'in kalitesinin arttığını gösteren, kıymetli bir tablodur" dedi.

"BÜTÜN TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

En büyük hedeflerinin Uluslararası niteliklere sahip, marka değeri dünyayla yarışır seviyelere yükselmiş bir lig meydana getirmek olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Müsabakaların fair play ruhu, kardeşlik içerisinde gerçekleşeceğini biliyorum. Sporcularımız, kulüplerimiz ve taraftarlarımız, Türk futbolunun kaybetmesine, itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir. Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz, kardeşiz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İyi olan kazansın" diye konuştu.