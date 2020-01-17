Spor bakan kasapoğlu spor kulüpleri ve federasyonları çalıştayı'nın kapanışında konuştu - Son Dakika

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Spor bakan kasapoğlu spor kulüpleri ve federasyonları çalıştayı'nın kapanışında konuştu
6 saat önce
SPOR Bakan Kasapoğlu Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın kapanışında konuştu (1)
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
SPOR Bakan Kasapoğlu Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın kapanışında konuştu (1)
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