Spor bakan kasapoğlu tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor bakan kasapoğlu tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık - Son Dakika

Spor bakan kasapoğlu tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık

7 saat önce

SPOR Bakan Kasapoğlu Tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık (3)

SPOR Bakan Kasapoğlu Tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık (3)

Spor bakan kasapoğlu tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı
İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
23:27 Yayladaki başıboş eşeği kurtarıp, barınağa teslim ettiler - Son Dakika
23:26 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi - Son Dakika
23:24 Bakan Dönmez, enerji politikası ve Doğu Akdeniz meselesini değerlendirdi (2) - Son Dakika
23:24 ABD'den, İran'daki protestolar nedeniyle bu ülkedeki bazı yetkililere yaptırım - Son Dakika
23:19 Pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:32:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor bakan kasapoğlu tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]