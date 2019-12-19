Spor bakan kasapoğlu tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık - Son Dakika

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Spor bakan kasapoğlu tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık
7 saat önce
SPOR Bakan Kasapoğlu Tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık (3)
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
SPOR Bakan Kasapoğlu Tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık (3)
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