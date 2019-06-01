SPOR Bakan Kasapoğlu, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuştu - 1
1 saat önce
SPOR Bakan Kasapoğlu, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuştu - 1(Tür: Spor)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:44 Kaynak: DHA
SPOR Bakan Kasapoğlu, TFF
Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuştu - 1
(Tür: Spor)
Bakan Akar'dan İdlib'le ilgili açıklama: Oradaki sorumluluğumuz neyse onu yapıyoruz
Ali Koç'tan Fatih Terim'in tazminatına gönderme
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu
Devlet Bahçeli'den Yargı Reformu açıklaması: Umut ve memnuniyet verici