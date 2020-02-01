Spor bakan kasapoğlu türkiye salon atletizm şampiyonası'nı takip etti - Son Dakika

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Spor bakan kasapoğlu türkiye salon atletizm şampiyonası'nı takip etti
6 saat önce
SPOR Bakan Kasapoğlu Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nı takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
SPOR Bakan Kasapoğlu Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nı takip etti
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