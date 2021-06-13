SPOR Bakan Yardımcısı Fatih Metin: Galler ve İsviçre maçlarını rahatlıkla kazanacak teknik kapasitemiz var - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Fatih Metin: Galler ve İsviçre maçlarını rahatlıkla kazanacak teknik kapasitemiz var

"İyi sonuçlar alacağız inşallah"

"Kardeşlerimize destek olmaya deldik"

Uğur DEMİRKIRDI - Kaan ÜLKER/ BAKÜ (Azerbaycan),(DHA) - Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, "Üzücü bir başlangıç oldu ama takımımızın bugünkü havasını da görünce Galler ve İsviçre maçlarını rahatlıkla kazanacak teknik kapasitemiz olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çalışmalarını sürdüren A Milli Takım'ın antrenmanını takip eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Takımın atmosferi hakkında konuşan Bakan Yardımcısı Metin, "Çok neşeli zevkli ve futbolcularımız çok iyi konsantre olmuş şekilde gördüm. Üzücü bir başlangıç oldu ama takımımızın bugünkü havasını da görünce beklediğimiz futbolu inşallah yarın akşam alacağız. Özellikle Galler ve İsviçre'nin oyun anlayışına baktığımızda, inşallah A Milli Takımımızın bu 2 maçı da rahatlıkla kazanacak teknik kapasitesi olduğunu ifade edebilirim" diye konuştu.

"İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ İNŞALLAH"

Karamsar olunmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Metin, "Geçmiş şampiyonalardaki başlangıçlarımızın devamı niteliğinde oldu doğrusu. Bundan önce de çok başarılı olduğumuz şampiyonalar vardı. İlk maçları hep istemediğimiz sonuçla başladık, bu sefer de öyle oldu ama inşallah diğer maçlarda daha önceki turnuvalarda olduğu gibi arka arkaya galibiyetlerle final arzu ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim; A Milli Takımımızda beklenti yüksek. Bunun sebebi geçmiş maçlarımıza baktığımızda, yakalanan çok güzel bir grafik vardı. Bu grafiğin devamını, diğer ikinci maçta, Galler maçında başlayacağımıza, İsviçre maçında da devam edeceğimizi düşünüyorum. Diğer turlarda da bu sonuçları alacağımıza inanıyorum. Takımızın çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Bunu yakından görme imkanımız oldu. Sahadaki oyunları da bizim için önemli, bu uyumu diğer maçlarda da göreceğiz ve iyi sonuçlar alacağız inşallah" dedi.

"KARABAĞ'DAKİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMAYA GELDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine de değinen Bakan Yardımcısı Metin, "Aslında maça gelmemiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 günlük bir ziyareti olacak Azerbaycan'a. Biliyorsunuz yakın tarihte Karabağ zaferi yaşandı; bu vesileyle tekrar bu zafer için bütün Azerbaycan halkını tebrik ediyoruz. İnşallah bu zaferle beraber Karabağ'ın yeniden imarında devletimiz olarak kardeşlerimize destek olmaya geldik. Bu anlamda tarım ve ormancılık anlamda nasıl bir desteğimiz olabilir, imar konusunda nasıl bir katkı olabilir, onun çalışmasını yapmaya geldik" açıklamasında bulundu.