SPOR Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kal - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kal - Son Dakika

SPOR Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kal

6 saat önce

SPOR Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kalErcan ATA ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Evde Kal çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çocukları ile...

SPOR Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kal

Ercan ATA ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Evde Kal çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çocukları ile birlikte Evde Kal çağrısında bulundu.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla şu mesajı gönderdi Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz.

SPOR Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kal

Recep Tayyip Erdoğan, Hamza Yerlikaya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:00 Kaynak: DHA

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