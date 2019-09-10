Son Dakika Haberleri: Spor Bakan Yardımcısı Paydaş'tan tesisleri tamamlayın talimatı
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Spor Bakan Yardımcısı Paydaş'tan tesisleri tamamlayın talimatı

48 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürü Fikret Onhan Malatya'da yapımı devam eden Spor Komplekslerinde incelemelerde bulundu.

Spor Bakan Yardımcısı Paydaş'tan tesisleri tamamlayın talimatı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürü Fikret Onhan Malatya'da yapımı devam eden Spor Komplekslerinde incelemelerde bulundu.


Melekbaba Gençlik Merkezi, Beydağı Gençlik Merkezi, Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı, Çok Amaçlı Spor Salonu ve diğer tesisler de de incelemelerde bulunan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş daha sonra Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'dan brifing aldı.


Baydaş'ın henüz tamamlanmayan spor tesislerinin bitirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı ve ödeneğin çıkarılacağı paylaştığı öğrenildi.


Paydaş'ın özellikle yapımı ağır giden olimpik havuzun inşasının tamamlanması konusunda yetkililere talimat verdiği belirtildi. - MALATYA

İhsan Selim Baydaş, Malatya, Kayhan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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