Spor bakanı kasapoğlu stadyum,hastane ve taziye evi ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor bakanı kasapoğlu stadyum,hastane ve taziye evi ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Spor bakanı kasapoğlu stadyum,hastane ve taziye evi ziyaretinde bulundu

13 dakika önce

Spor Bakanı Kasapoğlu stadyum,hastane ve taziye evi ziyaretinde bulundu.

Spor Bakanı Kasapoğlu stadyum,hastane ve taziye evi ziyaretinde bulundu

Spor bakanı kasapoğlu stadyum,hastane ve taziye evi ziyaretinde bulundu

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan turistlerin eşyaları da hastaneye taşındı
Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Suriye rejiminin saldırısından kaçanların sayısı 600 bine dayandı Manisa'daki deprem anında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 16:39:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor bakanı kasapoğlu stadyum,hastane ve taziye evi ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]