Son Dakika Haberleri: Spor Bakanı Kasapoğlu: "(Yeni Zelanda) Bu Saldırıyı Yapanları Lanetliyorum"

Spor Bakanı Kasapoğlu: "(Yeni Zelanda) Bu Saldırıyı Yapanları Lanetliyorum"

28 dakika önce

Spor Bakanı Kasapoğlu: "(Yeni Zelanda) Bu saldırıyı yapanları lanetliyorum" Bakan Kasapoğlu: "İslam'ın nurunu hiçbir güç hiçbir zaman söndüremez" SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'da yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına tepki gösterdi.

Spor Bakanı Kasapoğlu: "(Yeni Zelanda) Bu saldırıyı yapanları lanetliyorum"
Bakan Kasapoğlu: "İslam'ın nurunu hiçbir güç hiçbir zaman söndüremez" SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'da yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına tepki gösterdi.
Bir dizi programlara katılmak üzere Samsun'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen cami saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu cinayet ötesinde katliamı şiddetle kınıyorum" diyen Bakan Kasapoğlu, "Buna vesile olan, bunu yapanları lanetliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte dünyanın bu nefret ve ayrılıkçı yaklaşımlara, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara biz olma zamanı geldiğini düşünüyorum. Dünyanın sadece kınama konumundan, artık aksiyon konumuna geçmesine gerektiğine inanıyorum. İslam'ın nurunu hiçbir güç hiçbir zaman söndüremez. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:45 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Yeni Zelanda, Politika
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