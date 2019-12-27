Spor Bakanlığı'ndan şampiyonlara 'Sözleşmeli personel' müjdesi - Son Dakika
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Spor Bakanlığı'ndan şampiyonlara 'Sözleşmeli personel' müjdesi

6 saat önce

Olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunları ile Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3'e giren milli sporcular, sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda istihdam edilebilecek.

Spor Bakanlığı'ndan şampiyonlara 'Sözleşmeli personel' müjdesi, System.String[]
Olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunları ile Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3'e giren milli sporcular, sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda istihdam edilebilecek. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3 dereceye girenler, sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olabilecek. Olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında yer alan spor branşlarında en az 15 kez milli formayı giyenler ya da son 5 yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapanlar da sözleşmeli personel olarak atanabilecek.

MEVCUT SÖZLEŞMELİ PERSONELE 4/B STATÜSÜ

Karara göre ayrıca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununa göre istihdam edilen mevcut sözleşmeli personele de yeni olanaklar sağlandı. Mevcut sözleşmeli personel, 10 iş günü içinde başvurmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel statüsüne geçebilecek. Buna göre, önceki pozisyonlarında mevcut toplam hizmet sürelerinin iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınacak. Yine önceki pozisyonlarında geçen hizmet sürelerinin kurum içi yer değişikliği taleplerinde dikkate alınacak.

Değişiklikle, karşılıklı yer değişikliği, eş durumu mazereti, sağlık sebebi mazereti,  can güvenliği mazereti, eşi şehit olan ve en az üç yıl hizmeti olan personele kurum içi yer değişikliği yapma olanağı da sağlandı. Ayrıca, söz konusu personele, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan diğer tüm haklardan faydalanma ve yükümlülüklerden sorumlu olma imkanı da getirildi.

GENÇLİK ÇALIŞANLARI DA SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLEBİLECEK

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ayrıca, gençlik alanında çalışanların tümünü anlatan "gençlik çalışanı"  kavramı, Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında bir sözleşmeli personel unvanına dönüştürüldü. Böylece, bu alanda çalışan tüm gençlik çalışanlarını kapsayan bir personel statüsü oluşturularak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda istihdam edilebilme imkanı sağlandı.


- İstanbul
Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
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