Spor Bakanlığı, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı yasanın uygulanmasını istedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Bakanlığı, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı yasanın uygulanmasını istedi - Son Dakika Spor

Spor Bakanlığı, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı yasanın uygulanmasını istedi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un titizlikle uygulanmasını istedi.

Spor Bakanlığı, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı yasanın uygulanmasını istedi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un titizlikle uygulanmasını istedi.

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:24 
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