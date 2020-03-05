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Spor Bakanlığı, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı yasanın uygulanmasını istedi
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un titizlikle uygulanmasını istedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valiliklere genelge göndererek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un titizlikle uygulanmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:24
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