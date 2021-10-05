Bakasetas'a, Abdullah Avcı etkisi - Son Dakika

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Süper Lig kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. Bordo-mavililerin 10 numarası, Abdullah Avcı ile birlikte performansını yukarı çıkartırken, transferi için istekli olan hocasını ise mahcup etmedi.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor formalarını giyen Bakasetas, 2021-2022 sezonuna ortaya koyduğu performans ile önemli bir giriş yaptı. Bordo-mavili formayla ilk 8 haftada 5 gol atıp 3 de asist yapan Yunan oyuncu, takımının kazandığı 18 puanın 17'sine direkt katkı sağladı.

2020-2021 sezonunun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkısı sağlayarak, transferi için istekli olan hocası Abdullah Avcı'yı mahcup etmedi. Geçtiğimiz sezon 19 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 8 mücadelede 5 gol, 3 asist yaptı.

2019-2020 sezonunda Alanyaspor'daki ilk sezonunda 34 müsabakada 10 gol, 5 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu, 8 haftalık bölümde ise 2 gol, 4 asiste imza atmıştı. 2020-2021 sezonunda 19 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırıp 2 de gol pası veren Bakasetas, söz konusu sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu. Başarılı oyuncu, Alanyaspor formasıyla ilk 8 haftada 1 gol, 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.

28 yaşındaki futbolcu, geldiği günden beri bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkı sunarken, Yunanistan Milli Takımı'ndaki performansıyla da dikkat çekiyor.

(Gökmen Şahin/İHA)