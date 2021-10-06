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BALIKESİR - Balıkesirspor Teknik Direktörü Kamak: "Ciddi bir hazırlık içindeyiz" - Son Dakika

BALIKESİR - Balıkesirspor Teknik Direktörü Kamak: "Ciddi bir hazırlık içindeyiz"

06.10.2021 15:57

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmet Kamak, takımda taktiksel anlamda değişiklikler yapacağını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmet Kamak, takımda taktiksel anlamda değişiklikler yapacağını söyledi.

Balıkesir temsilcisi, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Çabukluk, kuvvet, taktik ağırlıklı geçen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, sakatlığı bulunan Cumali Bişi takımdan ayrı koşu yaptı.

Kamak: "Ciddi bir hazırlık içindeyiz"

Teknik direktör İsmet Kamak, idman sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

İstekli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayan Kamak, "Şu anda ciddi bir hazırlık içindeyiz. Milli maç arası hem oyuncuları yakından tanıma hem de istediklerimizi sahaya yansıtma açısından çok önemli. İyi bir çalışma ortamı var. Hava da gayet iyi. Milli arayı iyi değerlendirip, Denizlispor maçına hazırlanacağız." dedi.

Kamak, ligdeki tüm rakiplerinin maçlarını takip edip, analizler yaptıklarını aktardı.

Denizlispor'un son maçlarına bakıldığında geç toparlanan bir takım olduğunu ifade eden Kamak, "Sezona geç hazırlanan bir takım ama ritmini bulmaya başladı. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Öncelikle taktik ve oyun sistemi anlamında kendi içimizde yapmamız gereken değişiklikler var. Onları tamamladıktan sonra rakibe uygun şekilde hazırlıklarımıza devam edeceğiz. İnşallah iyi bir başlangıç yaparak sezonun geri kalanına hazırlanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumali Bişi'nin gelecek hafta başında takımla antrenmanlara başlayacağını bildiren Kamak, oyuncunun Denizlispor maçında forma giyebilecek duruma geleceğini sözlerine ekledi.

BALIKESİR - Balıkesirspor Teknik Direktörü Kamak: Ciddi bir hazırlık içindeyiz
BALIKESİR - Balıkesirspor Teknik Direktörü Kamak: Ciddi bir hazırlık içindeyiz
BALIKESİR - Balıkesirspor Teknik Direktörü Kamak: Ciddi bir hazırlık içindeyiz
BALIKESİR - Balıkesirspor Teknik Direktörü Kamak: Ciddi bir hazırlık içindeyiz

Balıkesirspor, Denizlispor, oyunlar, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Balıkesirspor Teknik Direktörü Kamak: 'Ciddi bir hazırlık içindeyiz' - Son Dakika


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