Spor balkan büyükler boks şampiyonası'nda heyecan sürüyor - Son Dakika
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Spor balkan büyükler boks şampiyonası'nda heyecan sürüyor

7 saat önce

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyorLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Balkan Büyükler Boks Şampiyonası devam ediyor.

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Balkan Büyükler Boks Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in öncülüğünde, Balkan ülkeleri federasyon başkanlarının destekleriyle 30 yıl aradan sonra yeniden başlayan Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 11 ülkeden 48'i erkek ve 27'si kadın olmak üzere toplam 75 sporcu mücadele ediyor. 15 Aralık Pazar günü sona erecek şampiyonaya, Türk Milli Takımı'ndan 8'i erkek, 7'si kadın olmak üzere 15 sporcu katılıyor.

Avrupa Boks Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Boks Federasyonunu Başkanı Eyüp Gözgeç, 30 yıl aradan sonra Balkan Şampiyonası'nı yeniden başlatmanın hem önemli hem de gurur verici olduğunu söyledi. 30 yıl öncesine kadar her yıl yapılan şampiyonanın Avrupa ve dünya şampiyonaları kadar önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Gözgeç, "Bu organizasyon 30 yıldır yapılmıyordu. Biz bunu Balkan ülkelerinin federasyon başkanlarıyla konuştuk. Ben aynı zamanda Dünya Boks Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Onlarla konuştuk ve bu işi başlatalım dedik. Bir milat olsun. Bizden sonrakiler devam ettirsin istiyoruz" diye konuştu.

"NİHAİ HEDEFİMİZ 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI"

Şampiyonada Türk Milli Takımı'ndaki sporcuların performansını da göreceklerini söyleyen Eyüp Gözgeç, "Ama bizim asıl hedefimiz mart ayında Londra'da yapılacak Avrupa kıta elemeleri. Olimpiyat vizesi almak için birinci hedefimiz orası. İkincisi mayısta dünya elemeleri var. Orada da kota müsabakaları var. Nihai hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları" dedi.

Spor balkan büyükler boks şampiyonası'nda heyecan sürüyor

Antalya, Kemer, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
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