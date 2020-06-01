SPOR Barcelona'ya transfer olan İnci Güçlü Çok heyecanlıyım - Son Dakika

SPOR Barcelona'ya transfer olan İnci Güçlü Çok heyecanlıyım

SPOR Barcelona'ya transfer olan İnci Güçlü: Çok heyecanlıyım'Barcelona'ya transferim kariyerimde dönüm noktası''Çok fazla tebrik mesajı alıyorum''5 sezon Galatasaray'da oynadım''Barcelona'ya transferimden dolayı çok heyecanlıyım''Galatasaray'da fazla süre alamamam koçun takdiri''Şampiyonluk...

SPOR Barcelona'ya transfer olan İnci Güçlü: Çok heyecanlıyım

'Barcelona'ya transferim kariyerimde dönüm noktası'

'Çok fazla tebrik mesajı alıyorum'

'5 sezon Galatasaray'da oynadım'

'Barcelona'ya transferimden dolayı çok heyecanlıyım'

'Galatasaray'da fazla süre alamamam koçun takdiri'

'Şampiyonluk hedefi için transfer oldum'

'WNBA'de oynamak istiyorum'

'A Milli Takım ile yeni başarılara imza atacağız'

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)- Barcelona Kadın Basketbol Takımı'na transfer olan 21 yaşındaki 2.05'lik pivot İnci Güçlü, transferi sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Güçlü, 'Öncelikle heyecanlıyım, sonuçta yeni bir ülke, çok güzel bir şehir ve Avrupa'da çok büyük bir takıma gidiyorum' dedi.

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giydiğini söyleyen genç basketbolcu, 'Basketbola başlamam tabii ki de boyumun fark edilmesiyle oldu. Ailemle Adana'da yaşarken BOTAŞ'ta oynuyordum. Küçükler Türkiye Şampiyonası'ndan sonra takımlar transferim için ailemle irtibata geçtiler ve ardından Galatasaray'a transfer oldum. 5 sezon Galatasaray alt yapısında ve sonrasında da A takımın seviyesinde forma giydim, şampiyonluklar yaşadım ve ödüller aldım' diye konuştu.

"BARCELONA'YA TRANSFERİMDEN DOLAYI ÇOK HEYECANLIYIM"

Barcelona'ya transferi sonrası heyecanını dile getiren Güçlü, 'Öncelikle heyecanlıyım, sonuçta yeni bir ülke, çok güzel bir şehir ve Avrupa'da çok büyük bir takıma gidiyorum. Barcelona'da kendimi her anlamda geliştirebileceğim bir takım ve iyi bir tecrübe yaşayacağıma inanıyorum. Menajerimle kariyer planlamamda yurt dışı hep önceliğimizdi ve bu gerçekleştiği için ayrıca mutluluk duyuyorum. Etrafımdan beklemediğim kadar çok tebrik mesajı ve telefonu alıyorum. Bu da beni motive ediyor' şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'DA ÇOK FAZLA SÜRE ALAMAMAM KOÇUN TAKDİRİ"

Galatasaray gibi bir camia içinde yer almaktan gurur duyduğunu belirten genç pivot, 'Galatasaray'da A takımlar seviyesinde çok fazla maç tecrübesi kazanamasam da küçüklükten beri ciddi bir ortamda bulunup, büyük isimlerle çalışmanın bana iş ahlakı, çalışmanın önemi, basketbol bilgisi ve işlerin nasıl yürüdüğü adına bilgi kazandırdığını düşünüyorum. Büyük bir camia takımında olma ayrıcalığının ve bir sporcuya kattıklarının sporun ötesinde olduğu inancındayım. Galatasaray'daki senelerimde yaşım büyüdükçe ve farkındalığım arttıkça çalışma düzenimi ve mantalitemi değiştirip daha çok süre alabilmek ve bireysel olarak gelişebilmek için çalışmalar yaptım. Süre alma konusu tabii ki de koçun takdiridir. Ben kendi adıma elimden geleni yaptığımı ve aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığımı söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK HEDEFİ İÇİN TRANSFER OLDUM"

Barcelona'ya transferinin çok hızlı geliştiğini belirten milli oyuncu, 'Barcelona'nın başkanı menajerim Ceren Ateş'i aramış ve yeni projelerinden bahsetmiş. Kendisinden bu projeye uygun, uzun soluklu olarak kadrolarına katabilecekleri pivot pozisyonunda bir oyuncu istemiş. Menajerim Ceren Ateş de tam aradıkları gibi bir oyuncusu olduğundan bahsetmiş ve beni önermiş. Onlar da biraz araştırıp ardından hemen anlaşmak istediler. Her şey aslında çok hızlı gelişti. Menajerimin beni önermesi ile benim kontrat imzalamam arası çok hızlı oldu. Ben de bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum. Menajerim beni ofisine çağırdı, kontratımın hazır olduğunu ve bana maddeleri tek tek anlatacağını söyledi. Ofise gittiğimde menajerim kontratı o gün imzalayacağımı söyledi. Çok heyecanlandım ama kararlıydım. Babamı arayıp haber verdim ve o gün imzayı attım. Sözleşme imzalandıktan sonra Barcelona kulüp başkanı, genel menajeri ve yeni antrenörüm hemen irtibata geçtiler hem benimle, hem de menajerimle. Tebriklerini ilettiler. Menajerim Ceren Ateş'in dediğine göre projeleri kapsamında iki yıllık anlaştıkları tek sporcu benim. Hedefimiz şampiyonluk' açıklamasında bulundu.

"BARCELONA TRANSFERİM KARİYERİMDE DÖNÜM NOKTASI"

İspanya'ya hazır gitmek için sıkı çalıştığını ve hazır gitmek istediğini söyleyen Güçlü, 'Böyle önemli bir sorumluluk alabileceğim bir takıma gitmeyi çok istiyordum. Bu sorumluluğun, olmak istediğim İnci adına ilk ve büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde dönüm noktası gibi diyebilirim. Sonra tabii ki de kariyerimin ilerleyen bölümlerinde gelişimim ile doğru orantılı olarak farklı takımlara gidip orada da büyük sorumluluklar almak istiyorum. Bununla ilgili olarak menajerimle uzun soluklu bir plan yapıyoruz. Ancak basamakları teker teker çıkmak çok önemli. İlk basamak Barcelona. Önümde 3 ayım var. Pandemi döneminde çalışmayı hiç bırakmamıştım. İmzanın hemen ardından, Türkiye'nin en önemli fizyoterapistlerinden aynı zamanda Arda Turan ile de çalışmış olan fizyoterapistim Haşim Ay ve kondisyonerim Ozan Şirikçi ile birlikte önümüzdeki bu süreci planladık. Barcelona'ya formda ve her anlamda hazır gitmek istiyorum' dedi.

"WNBA'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Avrupa tecrübesinden sonra Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) bir takımla o heyecanı yaşamak istediğini dile getiren Güçlü, 'Tabii ki de çoğu basketbolcu gibi benimde WNBA'de oynama planım var. Basketbolun her anlamda farklı olduğu bir yer. İleride kendime WNBA tecrübesi katmayı çok isterim' ifadelerini kullandı.

"A MİLLİ TAKIM İLE YENİ BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

A Milli Takım ile de büyük başarılar elde edeceklerine değinen Güçlü, 'Nevriye ablanın oynadığı milli takım maçlarını izleyerek büyüdüm. Bu sebeple Nevriye abla benim en büyük ilham kaynağımdır. 2012'de Olimpiyatları ve 2013 Avrupa şampiyonasını izlediğimde kendimi bu tür başarılarda hayal etmiştim. Nevriye abla bana ve benim gibi genç sporculara o dönem nasıl bir ilham kaynağı olduysa yeni jenerasyondan bir sporcu olarak ben de ileride benden sonra gelen kişilere aynı ilhamı vermek ve başarı sevincini yaşatmak için çalışacağım. Bunu bir misyon gibi görüyorum. A Milli Takımı'mız gençleşti ve daha da gençleşeceğini düşünüyorum. Altyapı milli takımlarımızda yetenekli arkadaşlarım var ve kısa sürede onların da A Milli Takım'a adapte edileceklerine ve birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum' açıklamasında bulundu.

SPOR Barcelona'ya transfer olan İnci Güçlü Çok heyecanlıyım

Galatasaray, İnci Güçlü, Barcelona, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Barcelona'ya transfer olan İnci Güçlü Çok heyecanlıyım - Son Dakika

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