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SPOR Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı - Son Dakika

SPOR Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı

04.10.2021 15:57

SPOR Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladıGöksel Gümüşdağ: Emre Belözoğlu'nun büyük başarılar elde edeceğine inanıyorumEmre Belözoğlu: Hayalim Türkiye'nin en büyük teknik adamlarından birisi olmakİbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / - Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın...

SPOR Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı

Göksel Gümüşdağ: Emre Belözoğlu'nun büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum

Emre Belözoğlu: Hayalim Türkiye'nin en büyük teknik adamlarından birisi olmak

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ - Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı imza töreninde turuncu lacivertli takımla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Belözoğlu, 'Burada olmak mutluluk ve gurur verici. Futboldan sonra en büyük hayalim Türkiye'nin en büyük teknik adamlarından birisi olmak' dedi.

Turuncu lacivertli takımın başkanı Gümüşdağ, Belözoğlu'nun takıma katılmasıyla ilgili olarak, '8 ay görev yapmış çok kıymetli Aykut Kocaman'a teşekkür ediyoruz. İnsanlar çalıştıkça birbirlerini daha iyi tanıyor, İyi ki çalışmışız dediğimiz bir teknik direktör. İyi ki tanımışız. Bundan sonraki kariyerinde, yaşamında başarılar dileriz. Bugünün anlam ve önemi ise Emre Belözoğlu kardeşimiz. Yolda gelirken hatıralar canlandı. 2015'te takımımıza geldi. Teklif gittiğinde ve seve seve kabul etmişti. O zamanki manşetler 'Emre futbolu bırakmalı' diyordu. Biz konuştuğumuzda ise 'Türk futbolunun en önemli futbolcususun, burada da göstereceğin performansla milli takıma giderek vedalaş' demiştik. 4 yıl takım kaptanlığı yaptı ve Başakşehir'in gelişiminde katkısı oldu, değer kattı. Sonrasında Fenerbahçe'de futbol hayatını onurlu, şerefli sonlandırdı. Kendisi bu takımın teknik direktörü olarak başında daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Ekibi ve kendi vizyonuyla çok önemli başarılar yaşayacak. Başarılar diliyorum. 2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık? ifadelerini kullandı.

BELÖZOĞLU: BURADA OLMAK MUTlULUK VERİCİ

Turuncu lacivertli takımın başına gelmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Belözoğlu, "Benim için Medipol Başakşehir ailesinin farklı bir yeri var. Kariyerimin sonlandığının düşünüldüğü dönemde, 35 yaşımda buraya geldikten 4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri döndüm, 40 yaşımda milli takıma gitmemde buradaki büyük motivasyon ve sevginin önemi var. Burada olmak mutluluk ve gurur verici. Futboldan sonra en büyük hayalim Türkiye'nin en büyük teknik adamlarından birisi olmak. Benim için teknik direktör olarak imza atmak mutluluk verici? şeklinde konuştu.

"ZORLU BİR GÖREV BENİ BEKLİYOR"

Zor bir göreve soyunduğunu söyleyen Belözoğlu, "Hayatta başarılar da başarısızlıklar da var, bunu iradeniz şekillendirir ama hepsi nasiptir. Kulübün gelişimde sayın başkanımızın söylediği gibi benim de katkım oldu. Başakşehir çıtayı çok yükseğe çekti. Şampiyonluğu Okan hoca ile yaşadı, Abdullah Hoca'nın inşa ettiği, Okan hocanın devam ettirdiği zorlu bir görev beni bekliyor. Aykut Kocaman gibi çok değerli, futbolculuğuna ve teknik adamlığına şahit olduğum, benim için çok değerli bir insandan bu görevi devralıyorum. Belki insanların kafasında diğer takımlar gibi ligi ilk 10'da bitirmek gibi hedefler olabilir ama ben Başakşehir ailesinin her daim ligin ilk 3-4'üne hedef koyduğunu bildiğimden buradayım. Hedefimiz yine üstlere oynamak. Allah nasip ederse Okan ağabeye nasip olanı, futbolculuğumda yaşayamadığımı teknik adam olarak yaşamak istiyorum. Ben burada kulübün genlerine hakim olan biri olarak bunu çok iyi biliyorum. Burada başarı istenir, arzulanır. O yüzden camianın benden istediğini biliyorum. Elimden geldiğince bunun için mücadele edeceğim" açıklamasında bulundu.

'PRO LİSANS ALACAĞIM, AZ ZAMAN KALDI'

Pro lisansının olmadığını söyleyen Belözoğlu, 'Türkiye'de pro lisans konusu çok konuşuluyor. Ben hoca olmak istedikten sonra daha çok konuşuldu. Yurt dışında futbol oynarken birçok oyuncu eğitim alabiliyor. TFF'den futbol oynarken lisans alınamıyor. Futbolu geç bırakmam bu anlamda dezavantaj. A lisansım var. Federasyonun da getirmiş olduğu kurallar var ve kısa sürede lisansı alacağım. Pro lisans kursuna katılacağım. Futbolcuyken de son 6-7 senemde teknik adam gibi oyuna baktım. Yine aynı bir motivasyonla devam edeceğiz. Bir an önce sahaya konsantre olacağız. Pro lisansım yok, Süper Lig'de pro lisansı olmayan hocalar da var. Sonu iyi olsun, lisansı alacağız' dedi.

'AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜM'

Kulübün hedefleriyle kendi hedeflerinin örtüştüğünü söyleyen Belözoğlu, 'Takımın hedefleriyle bakış açımız örtüşüyor. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Teknik adamlık benim için yeni bir başlangıç. Futbolculuk kariyerim fena değildi. Teknik adamlık için tecrübe edinmek istiyorum. Ama onu anlatmak, oynadığımız oyunu aktarmak farklı bir yetenek. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Takımla ilgili Aykut Kocaman ile de görüştüm. Büyük hedeflerim var, üst sıralara oynatmak istiyorum' diye konuştu.

'TEKLİFLER OLDU AMA BAŞKAN İLE AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR'

Başka takımlardan da teklif aldığını dile getiren Belözoğlu, 'Teklifler oldu, teşekkür ederim. Benim adıma öncelikle sayın başkanımın varlığı, ağabey-kardeş ilişkisi her şeyin önünde ve bir sözüne bakıyordu. Başakşehir Kulübü'nü tanımam da farklı bir etkendi' dedi.

SPOR Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı
SPOR Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı
SPOR Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı
SPOR Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı - Son Dakika
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