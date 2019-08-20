SPOR Başakşehir'de Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile yola devam
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SPOR Başakşehir'de Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile yola devam - Medipol Başakşehir Kulübü, takımın deneyimli futbolcuları Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:05 Kaynak: DHA
SPOR Başakşehir
'de Mert Günok
ve Mahmut Tekdemir
ile yola devam
- Medipol Başakşehir Kulübü, takımın deneyimli futbolcuları Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.
İsimleri uzun bir süredir başka kulüplerle anılan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok, Medipol Başakşehir'de kaldı. Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Mert Günok ile 4, Mahmut Tekdemir ile ise 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
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