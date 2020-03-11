SPOR Başakşehir, Kopenhag maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Başakşehir, Kopenhag maçına hazır - Son Dakika

SPOR Başakşehir, Kopenhag maçına hazır

7 saat önce

SPOR Başakşehir, Kopenhag maçına hazırİbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Kopenhag ile yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

SPOR Başakşehir, Kopenhag maçına hazır, System.String[]

SPOR Başakşehir, Kopenhag maçına hazır

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Kopenhag ile yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk dakikası basına gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın kapalı bölümünde ise maçın taktik antrenmanının yapıldığı öğrenildi.

Turuncu lacivertli takım çalışmalarını tamamlayarak FC Kopenhag maçı için kampa girdi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:52 Kaynak: DHA
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