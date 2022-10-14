SPOR Başakşehir Teknik Sorumlusu Sözer: Grubu lider bitirmek kendi elimizde

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Lider olarak grubu bitirmek istiyoruz. 2 maç daha var. Önce Fiorentina deplasmanı, ardından ise Hearts ile evimizde oynayacağız. Grubu lider bitirmek kendi elimizde" dedi.

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4'üncü maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti ve 2 maç kala liderliğini sürdürerek gruptan çıkmayı garantiledi. İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kan şekerindeki düşüş nedeniyle stattan erken ayrıldığı için karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik sorumlu Erdinç Sözer katıldı. Kendileri adına çok önemli bir maça çıktıklarını aktaran Sözer, "RFS'ye karşı ilk maçımız zor geçmişti. Bugün karşılaşmayı 3-0 aldık ve takımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Güzel bir galibiyet aldık ve tur atladık. Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ne bakıldığında gol yemeyen tek takım biziz. Takımımızı Avrupa'da böyle temsil ettikleri için oyuncularımızı tebrik etmek gerekir" diye konuştu.

"LİDER OLARAK GRUBU BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Öte yandan Sözer, grubu lider bitirmek istediklerini aktararak, "2 maç daha var. Önce Fiorentina deplasmanı, ardından ise Hearts ile evimizde oynayacağız. Grubu lider bitirmek kendi elimizde. Lider olarak son 16 turuna girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.