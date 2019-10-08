Spor basını en çok galatasaray'ı konuştu

Eylül ayında Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>, Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>basınında en fazla konuşulan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar spor basınında 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olma unvanını devam ettirdi.

Eylül ayında medyada en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belli oldu. Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre, ay boyunca spor gündemini en çok meşgul eden takım Galatasaray oldu. Fikret Orman ise istifasıyla en çok konuşulan kulüp yöneticisi olarak adını ilk sıraya yazdırdı.

Geçtiğimiz ay spor medyasında en fazla habere konu olan takım durumunda bulunan Galatasaray bu alandaki liderliğini eylül ayında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar spor basınında 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olma unvanını devam ettirdi. Galatasaray'ı sırasıyla 91 bin 435 haberle Fenerbahçe ve 75 bin 49 haber ile de Beşiktaş takip etti.

FALCAO RÜZGARI DEVAM ETTİ

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu Fransız futbol takımı Monaco'dan renklerine bağladığı Falcao, spor basınında kendinden söz ettirmeye eylülde de devam etti. Ses getiren transfer süreciyle geçtiğimiz ayın en çok konuşulan futbolcular listesinde birinci sırada yer alan Kolombiyalı futbolcu, eylül ayında da 25 bin 985 haber ile liderliğini sürdürdü. Falcao'yu ikinci sırada 11 bin 597 haber ile Emre Belözoğlu, üçüncü sırada ise 10 bin 694 haber ile Burak Yılmaz takip etti.

SPOR BASINI EN ÇOK TERİM'İ KONUŞTU

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim bir önceki ay olduğu gibi eylülde de en çok konuşulan teknik direktör oldu. Terim söz konusu ayda 28 bin 839 haberle spor basınında yer aldı. Terim'in ardından 17 bin 6 haber ile Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ikinci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise 14 bin 59 habere konu olarak üçüncü oldu.

FİKRET ORMAN İSTİFA KARARI İLE HABER SAYISINDA ZİRVEDE

İstifa kararıyla spor medyasının gündemine oturan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 12 bin 145 haber ile en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu. Listede 10 bin 521 haber ile Ali Koç ikinci Mustafa Cengiz ise 8 bin 633 haberle üçüncü sırada yer aldı