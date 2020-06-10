Spor basınına koronavirüs testi süreci başladı

Maç sıralamalarına göre görevli gazeteciler aşamalı olarak teste tabi tutulacak.

Test sonuçları, maç günü saat 11.00'e kadar maçın görevli doktoruna TSYD görevlisi tarafından ulaştırılacak.

Testlerden bir gün sonra çıkacak sonuçlara göre gazetecilerin maçlarda görev alıp alamayacağı belli olacak.

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