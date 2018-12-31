Spor Basınında Transfer Haberleri

FOTOMAÇ: Fener'in son gözdesi HerreraFANATİK: Falcao'nun parası Rodrigues ve Maicon'danMİLLİYET: Ajdin Hasic umuduFatih UZUNER / İSTANBUL,Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken, kadrolarına takviye yapmak isteyen kulüpler 4 Ocak 2019'da başlayacak olan ara transfer tescil dönemi...

FOTOMAÇ: Fener'in son gözdesi Herrera



FANATİK: Falcao'nun parası Rodrigues ve Maicon'dan



MİLLİYET: Ajdin Hasic umudu



Fatih UZUNER/ İSTANBUL,



Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken, kadrolarına takviye yapmak isteyen kulüpler 4 Ocak 2019'da başlayacak olan ara transfer tescil dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.



İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:



FENERBAHÇE



HÜRRİYET: Serdar Aziz beklentisi



Yanal'ın 'Alabiliriz' demesi sonrası sarı-lacivertli yönetim, Serdar Aziz'in Galatasaray ile durumunu netleştirmesini beklemeye başladı.



"Tolgay'ın aklı Fenerbahçe'de"



Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı daha sonra affettiği Tolgay Arslan, alacaklarından vazgeçip bonservisini almak istiyor. Fenerbahçe'nin takas önerilerini reddeden siyah-beyazlılar ise para için pazarlığa hazır



FOTOMAÇ: Fener'in son gözdesi Herrera



FC Porto ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan 28 yaşındaki Hector Herrera için sarı-lacivertli takımın da nabız yokladığı bildirildi



"Serdar'a karşı Ozan"



Daha önce Tolgay'a karşılık Beşiktaş'a teklif edilen 23 yaşındaki orta sahanın bu kez Serdar için Galatasaray'a önerileceği dile getirildi



"City ve Leeds takipte"



Fenerbahçe'nin gündemindeki Cesc Fabregas'a Ada'dan talipliler çıktı. Manchester City ve Leeds United, İspanyol yıldızın peşinde



"Seçimini yap"



Nice'in hocası Vieria, Balotelli'ye nerede oynayacağına karar vermesi için bir kaç gün süre verdiğini dile getirdi.



"Benzia elde kaldı"



Lille geri almayı kabul etmedi. Teknik heyet mecburen kazanıp, yararlanmaya çalışacak



"Diabate iddiası"



L'equipe, Fenerbahçe'nin Leicester City'den Fousseni Diabate'yi transfer etmek istediğini ileri sürdü.



POSTA: Yeni 10 numara Pelkas



Benzia'dan verim alamayan, Mehmet Ekici'nin sık sakatlanmasıyla oyun kurucu sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'nin gündemine Dimitrios Pelkas girdi.



"Fener'e Arjantinli stoper"



Fenerbahçe, Arjantinli stoper Cristian Lema'nın transferi için kulübü Benfica ile pazarlık halinde. Fenerbahçe, Lema için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.



"Yeni yıl hediyesi Balotelli"



Fenerbahçe Yönetimi bomba bir transfer ile camiayı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü İtalyan golcü Balotelli ile prensipte anlaşma sağladı.



FANATİK: Fenerbahçe 2019'da kanatlanacak Visca ve Yasin



Boşnak oyuncuya menajerler vasıtasıyla senelik 2.5 milyon Euro önerildiği öğrenildi. Başakşehir'de 1.3 milyon Euro kazanan Visca'nın bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Ali Koç bugün Göksel Gümüşdağ ile görüşecek. Fenerbahçe aynı zamanda gündemine sürpriz bir isim daha aldı. Yasin Öztekin... Göztepe'ye resmi teklif yapıldı. İzmir ekibi, düşünmek için 3 gün süre istedi. Bir dönem Galatasaray forması giyen Yasin, sarı-lacivertlilere gitmeye hazır.



"Cenk'i Yanal ikna edecek"



Bu sezon forvetlerinden verim alamayan Fenerbahçe gözünü Cenk Tosun'a çevirdi. Everton, menajer Marco Silva'nın fazla forma şansı vermediği golcü oyuncu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.



TAKVİM: Slimani gemileri yaktı



İlk yarıda büyük bir hayal kırıklığı yaratan Cezayirli yıldız ayrılık kararını bildirdi. Yönetim de ayrılığa sıcak bakıyor



"Hedef Ighalo ve Ferreyra"



Yatai ile bağlarını koparmak üzere olan Ighalo listenin ilk sırasında. Benfica'lı Facundo Ferreyra ise yedekte



"Tolgay'ın tercihi Fenerbahçe"



Tolgay, Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıkladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş kısa süre içinde masaya oturacak



"Comolli'nin gözü Rojo'da"



Orta saha transferi için İngiltere'ye gidecek olan Comolli, Manchester United'un Arjantinli stoperi için teklifte bulunacak



GALATASARAY



HÜRRİYET: Feghouli ve Belhanda'nın satışına veto



Sezon başı 'Zayıf Halka' olarak gösterilen iki futbolcu Galatasaray'da kalacak



"Rodrigues için söz Terim'de"



Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımının Garry Rodrigues için 9 milyon Euro teklif etmesi Galatasaray'ın gündemine bomba gibi düşerken, bu konudaki karar için Fatih Terim bekleniyor



"Gol makinesi Alan 10 gün içinde geliyor"



Çin'in Guangzhou Evergrande takımında 22 maçta 19 gol atıp 8 asist yapan Alan Carvalho, imza için gün sayıyor



FOTOMAÇ: Ozan'a bir talip daha



Inter'ın kıskacındaki Ozan Kabak'a İtalya'dan bir başka flaş talip daha çıktı. Roma Sportif Direktörü Monchi, genç stoperi transfer etmek için girişimlere başladı.



"Gönüllü aslan"



Alan Carvalho, Galatasaray'a gitmek için kulübüne rest çekti



POSTA: Garry piyangosu



UEFA'nın mali denetiminde olan Galatasaray transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda. Suudi Arabistan takımı, Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al İttihad kulübü Garry Rodrigues için 9 milyon Euro teklif etti.



FANATİK: Rodrigues gitti, gözler Maicon'da



Al İttihad ile temasta olan Galatasaray Yönetimi, Garry Rodrigues'in satışı için 10 milyon Euro karşılığında el sıkıştı, artık KAP açıklaması bekleniyor. Araplar Maicon konusunda da istekli ancak henüz bir anlaşmanın olmadığı öğrenildi.



"Kader günü 2 Ocak"



Tatilin ABD'de geçiren Fatih Terim, döner dönmez Florya'da Serdar Aziz'le bir araya gelecek, milli stoper hocasından özür dileyecek. Ozan Kabak'ın menajeriyle ise Abdurrahim Albayrak masaya oturacak, yeni sözleşme için son görüşme yapılacak"



"Baba'ya dönüş"



Falcao'nun 3.5 yıllık sözleşmede diretmesi bu transferi rafa kaldırdı, rota Demba Ba'ya kırıldı. Senegalli yıldız Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor, yönetim de 6 aylık maaş olarak 1.5 milyon Euro vermeyi düşünüyor.



"Alan'ın geliş tarihi belli"



Galatasaray'ın forvet için anlaştığı ilk isim olan Alan Carvalho, artık geri sayımda. Normalde 19 Ocak'ta Guangzhou Evergrande ile mukavelesi bitecek olan Alan, Çin kulübüyle yaptığı görüşmede kolaylık isteyip, kendisine erken izin verilmesini talep etti.



"Falcao'nun parası Rodrigues ve Maicon'dan"



Sarı-kırmızılılar, Monaco'nun yıldız golcüsü Radamel Falcao'yu 1.5 yıllık kiralamak için Garry Rodrigues ve Maicon'u acilen elden çıkartacak.



SABAH: Kurtarıcı Belhanda



Fransız kulübü, yaratıcı oyuncu ihtiyacını Galatasaray'ın Faslı yıldızı ile gidermenin hesabını yapıyor.



"Gomis'ten çok Alan"



Gomis'in 3.350 milyon Euro olan ücretine zam talebini geri çeviren Galatasaray, Alan'ın 3.5 milyon Euro teklifini kabul etti.



BEŞİKTAŞ



HÜRRİYET: Burak için geri sayım



Beşiktaş, 2006-2008 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki yıldızla anlaşmak üzere... Kartal, futbolcunun Trabzonspor'dan alacağı ücretin dörtte üçünü ödeyecek, senelik 3 milyon Euro civarında da garanti ücret alacak.



MİLLİYET: Burak resmen kartal oluyor



Beşiktaş uzun süredir görüşme halinde olduğu Burak Yılmaz'la yıllık 2.4 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Trabzonspor'dan toplam 2.1 milyon Euro alacağı bulunan tecrübeli futbolcu bu paranın kendisine ödenmesini istiyor. Bordo-mavili kulüp 4 Ocak'a kadar ödeme yapılmazsa yıldız oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazanacak



"Ajdin Hasic umudu"



Kadrodaki yaşlı ve yüksek yıllık ücret kazanan oyuncuları satarak hem takımı gençleştirmek hem de harcamaları azaltmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Dinamo Zagreb'de forma giyen Ajdin Hasic'i renklerine bağlamaya çok yaklaştı.



FOTOMAÇ: Monaco'nun Vida ısrarı



Fransız basını, Monaco'nun Vida için kesenin ağzını açtığını duyurdu. 7 milyon Euro'yu geri çeviren siyah-beyazlılara 9 milyon Euro önerildi.



"Ahmet Oğuz'u al, Pektemek'i ver"



Kara Kartal, Ahmet Oğuz için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Başkent ekibi teklife, "Mustafa Pektemek'i verin, alacaklarını da siz ödeyin" talebiyle dönüş yaptı.



"Sadık askıya alındı"



Beşiktaş Yöenetimi, Sadık Çiftpınar için Evkur Yeni Malatyaspor'un çıtayı çok yüksek tutması nedeniyle transferde geri adım attı.



"Medel'e West Ham çağrısı"



Premier Lig ekibi West Ham United'da taraftarlar, "Medel transfer edilsin mi ?" anketinde yüzde 69 'evet' yanıtını verdi



POSTA: Burak, Kartal'a yakın



Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde büyük aşama kaydetti. İlk görüşmede Burak Yılmaz'ın istediği rakamı yüksek bulan siyah-beyazlılar, golcü oyuncudan indirim yapmasını istedi.



FANATİK: 3 koldan golcü atağı



Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde forvet hattını sil baştan değiştirmek için düğmeye bastı. Vagner Love ile Cyle Larin'le yollarını ayırmak için geri sayımda bulunan yönetim, 2 ismin yerini doldurmak için 3 aday belirledi: Adis Jahovic, Alexandre Pato ve Burak Yılmaz



"Sadık için Larin teklifi"



Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların yapacağı teklifi belirledi. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcu için Malatya'ya Cyle Larin'i takasta önerecek.



TAKVİM: Beşiktaş 3 Ocak'a kadar en az 2 oyuncuyu bitirecek



Yönetim, Burak Yılmaz, Sadık Çiftpınar ve Ahmet Oğuz'u Antalya kampına yetiştirmek için seferberlik ilan etti.



SABAH: Güneş inanıyor!



Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı transfer toplantısında Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Zeki Yavru'yu gündeme getirdi. Şenol Güneş'in listesindeki bir diğer oyuncu Mustafa Yumlu ise sakatlığı nedeniyle değerlendirme dışı kaldı.



TRABZONSPOR



FOTOMAÇ: Djedje Hamlesi



Yönetim, Ankaragücü ile sorunlar yaşayan Brice Dja Djedje'yi gündemine aldı. Sezonu kapatan Onazi'nin boşluğunun 28 yaşındaki yıldızın transferi ile doldurulması bekleniyor.



"Sahic uygun rakama gelir"



Israrla bordo-mavili formayı giymek isteyen 30 yaşındaki Bosna-Hersekli eldiven, Erzurumspor ile yollarını ayırmak üzere.



FANATİK: Ngadjui'ye onay çıktı



Bordo-mavililer'in transfer listesine dahil olan Michael Ngadeu Ngadjui'ye, Ünal Karaman'dan onay çıktı. Kamerunlu stoperin transferi konusunda en kısa zamanda Slavia Prag ile görüşmeler başlayacak.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR



FOTOMAÇ: Dadaş, Larin'in peşinde



Beşiktaş'ta gözden düşen Kanadalı golcü için Erzurumspor'da Şifo Mehmet devreye girdi



GÖZTEPE



FOTOMAÇ: Sola iki aday



"Sarı-kırmızıların, transferi FIFA'ya takılan Aziz Behich'ten vazgeçti. Listedeki diğer adaylar Udinese'den Ali Adnan ve Celticc'ten Izaguirre için girişimlirini hızlandırdı.



ANTALYASPOR



FOTOMAÇ: Obi Antalya'da



Antalya için transfer iddiası İtalya'dan geldi. Akdeniz ekibinin Chievo'dan Joel Obi ile ilgilendiği öne sürüldü



EVKUR YENİ MALATYASPOR



FOTOMAÇ: Malatya'ya Kongolu sol açık



Evkur Yeni Malatyaspor, İsrail'de Bnei Yehuda'da oynayan 22 yaşındaki Tchibota ile el sıkıştı



ALANYASPOR



FOTOMAÇ: Alanya'nın Karce ısrarı



Bobo, Maniatis, Augusto ve Mbilla gibi oyuncularıyla yolları ayıran Alanyaspor, tanıdık bir ismin peşinde. Turuncu-yeşilliler, Osmanlı'nın Litvanyalı kalecisi Karcemarskas'la ilgileniyor.

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